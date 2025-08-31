Théâtre « Victor » Argenton-sur-Creuse

2T Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : 15 – 15 – EUR

Théâtre ¨Victor » d’après Victor ou les Enfants au pouvoir de Roger Vitrac par la Compagnie Sandkorn Théâtre.

Le jour de ses neuf ans, Victor — 1,80 mètre, intelligence fulgurante — sème le chaos chez ses invités. Par ses provocations, il ébranle la famille, révèle adultères et failles sociales, et fait basculer la soirée dans une dimension noir et métaphysique.

Le SANDKORN THÉÂTRE se saisit du chef-d’œuvre surréaliste de Roger Vitrac où folie, poésie et subversion s’embrasent. Porté par une esthétique incisive, VICTOR interroge le génie et sa névrose que devient un enfant au génie incontrôlable ? Peut-on vivre quand on voit tout, trop tôt ? avec le soutien des Fabriques Laboratoires artistiques de Nantes et la ville d’Argenton-sur-Creuse

Le Szndkorn Théâtre un collectif nantaise composé d’anciens élèves du Cours Florent.

Déconseillé aux -12ans. 15 .

2T Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 36 88

