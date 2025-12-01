Théâtre Vidéo et Cinéma Le Fleuriste du Professionnel Théâtre Francis-Planté Orthez

Théâtre Vidéo et Cinéma Le Fleuriste du Professionnel Théâtre Francis-Planté Orthez jeudi 11 décembre 2025.

Théâtre Francis-Planté Place St Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques

Seul en scène drôle et décalé, Laurent Paris se filme, s’enregistre et s’interviewe. Les images, les musiques, les répliques, les lieux de tournages l’accompagnent jour et nuit. Sa vie par procuration confine à la folie mais touche à la grâce cinématographique. .

Théâtre Francis-Planté Place St Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 76 83

