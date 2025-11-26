Théâtre Viens chez moi, j’habite chez une mamie Saint-André-de-Seignanx

Théâtre Viens chez moi, j’habite chez une mamie

Viens chez moi, j’habite chez une mamie , c’est un papi qui vieillit et qui se pose beaucoup de questions sur son avenir et sur la solution que préconise son frère, plus jeune que lui accueillir un jeune ! Les deux se chamaillent, en musique parfois et observent la cohabitation en train de se vivre chez la voisine.

Un débat et un apéritif suivront la représentation.

Cette pièce est là, avant tout, pour soutenir l’action de l’association MAILLÂGES, qui, depuis 2017, s’est fixée plusieurs objectifs pour rompre l’isolement des seniors faciliter leur maintien à domicile, favoriser l’accès au logement des jeunes…et parfois des moins jeunes.

Rdv à 19h.

Entrée libre.

Renseignements et réservations au 0769153381 ou sur www.maillages.org. .

Salle Mosaïque Saint-André-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 076915338

