Sournia

THÉÂTRE VIGATANE I BARRETINA SOURNIA

Sournia Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

A Sournia dans la grande salle du foyer à partir de 20h30

Pièce de théâtre, au programme Une belle embrouille . Tombola.

Entrée gratuite, participation au chapeau

Club des Aînés de Sournia 06 41 04 48 61

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Sournia 66730 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 41 04 48 61

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English :

In Sournia, in the large hall of the foyer, from 8:30 p.m

Play Une belle embrouille . Tombola.

Free admission, participation by hat

Club des Aînés de Sournia 06 41 04 48 61

L’événement THÉÂTRE VIGATANE I BARRETINA SOURNIA Sournia a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI FENOUILLEDES