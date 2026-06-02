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THÉÂTRE VIGATANE I BARRETINA SOURNIA Sournia

THÉÂTRE VIGATANE I BARRETINA SOURNIA Sournia

THÉÂTRE VIGATANE I BARRETINA SOURNIA Sournia samedi 11 juillet 2026.

Ville : 66730 Sournia

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Participation libre

Sournia

THÉÂTRE VIGATANE I BARRETINA SOURNIA

Sournia Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:30:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

A Sournia dans la grande salle du foyer à partir de 20h30
Pièce de théâtre, au programme Une belle embrouille . Tombola.
Entrée gratuite, participation au chapeau
Club des Aînés de Sournia 06 41 04 48 61
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Sournia 66730 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 41 04 48 61 

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English :

In Sournia, in the large hall of the foyer, from 8:30 p.m
Play Une belle embrouille . Tombola.
Free admission, participation by hat
Club des Aînés de Sournia 06 41 04 48 61

L’événement THÉÂTRE VIGATANE I BARRETINA SOURNIA Sournia a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI FENOUILLEDES