Théâtre Villentrois-Faverolles-en-Berry

Début : Samedi 2026-01-24 20:00:00
Thierry Gibault interprètera un roman de Bohumil Hrabal, du théâtre seul en scène, Une trop bruyante solitude .
Dès 14 ans. Pendant 1h, l’acteur nous transportera dans un univers tragico-comique par l’incarnation d’un destin d’un homme, un ouvrier, rattrapé par une modernité assassine. Cette fable politique à huit clos, issue d’un roman publié en 1976, censuré, mais depuis traduit en une dizaine de langues, nourrira nos dialogues autour de la buvette… .
Villentrois-Faverolles-en-Berry 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 33 67 57
