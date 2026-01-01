Théâtre Villentrois-Faverolles-en-Berry

Théâtre

Thierry Gibault interprètera un roman de Bohumil Hrabal, du théâtre seul en scène, Une trop bruyante solitude .

Dès 14 ans. Pendant 1h, l’acteur nous transportera dans un univers tragico-comique par l’incarnation d’un destin d’un homme, un ouvrier, rattrapé par une modernité assassine. Cette fable politique à huit clos, issue d’un roman publié en 1976, censuré, mais depuis traduit en une dizaine de langues, nourrira nos dialogues autour de la buvette… .

Villentrois-Faverolles-en-Berry 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 33 67 57

Thierry Gibault will perform a novel by Bohumil Hrabal, Une trop bruyante solitude .

