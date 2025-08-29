Théâtre Viril(e.s) Colmar

Théâtre Viril(e.s) Colmar jeudi 8 janvier 2026.

Théâtre Viril(e.s)

13 rue d'Amsterdam Colmar Haut-Rhin

Jeudi 2026-01-08 19:00:00

2026-01-08 20:15:00

2026-01-08

Dans une adresse directe au public, gorgée d’humour fiévreux, Viril(e·s) éclaire avec humour et décalage des morceaux de vies, des pensées en construction, et surtout, met des certitudes en débat.

Elles sont cuisinière, danseuse, chanteuse, rappeuse, joueuse de tennis ou encore archiviste de mode. Des filles féminines et des garçons manqués , avec un homme sensible au milieu. Une à une, puis ensemble, elles brisent les silences, déterrent l’intime, fracassent les tabous et font résonner ce qu’on n’ose pas dire…

13 rue d'Amsterdam Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 53 01 salle.europe@colmar.fr

English :

In a direct address to the audience, brimming with feverish humor, Viril(e-s) shines a humorous, offbeat light on pieces of lives, thoughts under construction, and above all, puts certainties up for debate.

German :

In einer direkten Ansprache an das Publikum, die von fieberhaftem Humor durchtränkt ist, beleuchtet Viril(e-s) mit Humor und Versatzstücken Teile des Lebens, Gedanken im Aufbau und stellt vor allem Gewissheiten zur Debatte.

Italiano :

In un discorso diretto al pubblico, ricco di umorismo febbrile, Viril(e-s) mette in luce in modo ironico e anticonformista pezzi di vita, pensieri in costruzione e soprattutto mette in discussione certezze.

Espanol :

Dirigiéndose directamente al público, rebosante de humor febril, Viril(e-s) arroja una luz humorística y desenfadada sobre trozos de vidas, pensamientos en construcción y, sobre todo, pone certezas a debate.

