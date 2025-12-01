Théâtre visuel et clown Slava’s Snowshow Chartres

Théâtre visuel et clown Slava’s Snowshow

Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 9 – 9 – 31 EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-17 20:00:00

fin : 2025-12-19 21:30:00

Date(s) :

2025-12-17 2025-12-20 2025-12-21

Slava’s Snowshow mêle art visuel, musique et théâtre immersif, captivant petits et grands. Les spectateurs découvrent des tableaux spectaculaires, entre toiles d’araignée géantes, tempêtes de neige et ballons multicolores, pour une parenthèse magique hors du quotidien.

Guidé par Yellow, un clown à la fois naïf et curieux, le public découvre un univers peuplé de créatures étranges et des Greeens, une tribu de clowns verts fascinants. Sans paroles mais porté par une bande son féerique, le spectacle utilise un langage universel pour émerveiller, surprendre et faire rêver toute la famille. Tout public à partir de 8 ans. 9 .

Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79 billetterie@theatredechartres.fr

English :

Slava?s Snowshow combines visual art, music and immersive theater, captivating young and old alike. Spectators discover spectacular tableaux of giant cobwebs, snowstorms and multicolored balloons, for a magical break from everyday life.

German :

Slava?s Snowshow vermischt visuelle Kunst, Musik und immersives Theater und zieht damit Jung und Alt in ihren Bann. Die Zuschauer erleben spektakuläre Bilder zwischen riesigen Spinnennetzen, Schneestürmen und bunten Luftballons, die eine magische Auszeit vom Alltag bieten.

Italiano :

Lo Snowshow di Slava combina arte visiva, musica e teatro immersivo, affascinando grandi e piccini. Gli spettatori assistono a spettacolari tableaux di ragnatele giganti, tempeste di neve e palloncini multicolori, per una pausa magica dalla vita quotidiana.

Espanol :

Slava’s Snowshow combina arte visual, música y teatro de inmersión, cautivando a grandes y pequeños. Los espectadores disfrutan de espectaculares cuadros de telas de araña gigantes, tormentas de nieve y globos multicolores, para una pausa mágica en la vida cotidiana.

L’événement Théâtre visuel et clown Slava’s Snowshow Chartres a été mis à jour le 2025-09-12 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES