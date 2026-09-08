Théâtre visuel et sonore « Je ne veux pas dessiner un mouton » Espace Benoîte Groult Quimperlé
dimanche 6 décembre 2026 · Espace Benoîte Groult · Quimperlé
Informations pratiques
Quimperlé
Théâtre visuel et sonore « Je ne veux pas dessiner un mouton »
Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 16:00:00
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-12-06
Tous publics, dès 4 ans.
Le bonhomme est dans son atelier. L’atelier est son crâne en plus grand.
Les objets, comme les idées sont entassés pêle-mêle.
Il doit dessiner un mouton, la demande est précise.
On ne sait pas ce qu’il pense derrière ses grosses lunettes.
C’est parti ! Le mouton s’humanise petit à petit, il fait son nid au creux de l’ardoise.
Plus de mouton, mais un clown apparaît qui dépose son dessin, fier de ce qu’il a fait, sans l’aide de personne !
Dans le cadre du Festival TATA Théâtre À Tout Âge.
Goûter offert. .
Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 37 44
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English :
L’événement Théâtre visuel et sonore « Je ne veux pas dessiner un mouton » Quimperlé a été mis à jour le 2026-09-08 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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