Informations pratiques

Quimperlé

Théâtre visuel et sonore « Je ne veux pas dessiner un mouton »

Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 16:00:00

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-06

Tous publics, dès 4 ans.

Le bonhomme est dans son atelier. L’atelier est son crâne en plus grand.

Les objets, comme les idées sont entassés pêle-mêle.

Il doit dessiner un mouton, la demande est précise.

On ne sait pas ce qu’il pense derrière ses grosses lunettes.

C’est parti ! Le mouton s’humanise petit à petit, il fait son nid au creux de l’ardoise.

Plus de mouton, mais un clown apparaît qui dépose son dessin, fier de ce qu’il a fait, sans l’aide de personne !

Dans le cadre du Festival TATA Théâtre À Tout Âge.

Goûter offert. .

Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 37 44

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English :

L’événement Théâtre visuel et sonore « Je ne veux pas dessiner un mouton » Quimperlé a été mis à jour le 2026-09-08 par OT QUIMPERLE LES RIAS