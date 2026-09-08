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Théâtre visuel et sonore « Je ne veux pas dessiner un mouton » Espace Benoîte Groult Quimperlé

dimanche 6 décembre 2026 · Espace Benoîte Groult · Quimperlé

Informations pratiques

Début
dimanche 6 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Espace Benoîte Groult
Adresse
3 Avenue du Coat-Kaër
Ville
29300 Quimperlé
Département
Finistère
Tarif

Quimperlé

Théâtre visuel et sonore « Je ne veux pas dessiner un mouton »

Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 16:00:00
fin : 2026-12-06

Date(s) :
2026-12-06

Tous publics, dès 4 ans.

Le bonhomme est dans son atelier. L’atelier est son crâne en plus grand.
Les objets, comme les idées sont entassés pêle-mêle.
Il doit dessiner un mouton, la demande est précise.
On ne sait pas ce qu’il pense derrière ses grosses lunettes.
C’est parti ! Le mouton s’humanise petit à petit, il fait son nid au creux de l’ardoise.
Plus de mouton, mais un clown apparaît qui dépose son dessin, fier de ce qu’il a fait, sans l’aide de personne !

Dans le cadre du Festival TATA Théâtre À Tout Âge.
Goûter offert.   .

Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 37 44 

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English :

L’événement Théâtre visuel et sonore « Je ne veux pas dessiner un mouton » Quimperlé a été mis à jour le 2026-09-08 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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