Théâtre Viva ! Sedan
Théâtre Viva ! Sedan mardi 10 février 2026.
Théâtre Viva !
MJC Calonne Sedan Ardennes
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-10
Date(s) :
2026-02-10
Voilà plus de 50 ans, dans un petit village de Castille,Pepe, mon grand-père a tué Maria, ma grand-mère.Je l’ai appris bien des années plus tard, presque par hasard. VIVA! est une histoire vraie.Celle d’une famille espagnole traversée par la guerre civile et la dictature franquiste.VIVA! est le récit d’un tabou sociétal et familial.Sur le plateau un bureau. Dans les tiroirs, des objets. Craie, rouleau de scotch, agrafeuse et taille-crayon… vont tenter de reconstituer l’Histoire.Sans jamais oublier le pouvoir salvateur de l’humour, VIVA! interroge la part de responsabilité collective tapie dans les actes individuels, la capacité d’une société à se réparer et à se transformerVIVA! a obtenu 3 prix au festival de Lleida en 2024 (Espagne).Billetterie
MJC Calonne Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 09 75 resas.calonne@gmail.com
English :
More than 50 years ago, in a small Castilian village, Pepe, my grandfather, killed Maria, my grandmother. I found out about it many years later, almost by chance. VIVA! is a true story about a Spanish family that lived through the civil war and Franco?s dictatorship, the story of a societal and family taboo. In the drawers, objects. Without ever forgetting the saving power of humor, VIVA! questions the collective responsibility lurking in individual acts, and a society?s capacity to repair and transform itselfVIVA! won 3 prizes at the Lleida Festival in 2024 (Spain).Box office
German :
VIVA! ist eine wahre Geschichte über eine spanische Familie, die durch den Bürgerkrieg und die Franco-Diktatur geprägt wurde.VIVA! ist die Erzählung eines gesellschaftlichen und familiären Tabus.Auf der Bühne ein Schreibtisch. In den Schubladen befinden sich Gegenstände. Kreide, Klebeband, Tacker und Anspitzer… versuchen, die Geschichte zu rekonstruieren.Ohne jemals die rettende Kraft des Humors zu vergessen, fragt VIVA! nach dem Teil der kollektiven Verantwortung, der in den Handlungen des Einzelnen verborgen ist, nach der Fähigkeit einer Gesellschaft, sich selbst zu reparieren und sich zu verändern.VIVA! wurde 2024 beim Festival von Lleida (Spanien) mit drei Preisen ausgezeichnet.Tickets
Italiano :
Più di 50 anni fa, in un piccolo villaggio della Castiglia, Pepe, mio nonno, uccise Maria, mia nonna. L’ho scoperto molti anni dopo, quasi per caso. VIVA! è la storia vera di una famiglia spagnola che ha vissuto la guerra civile e la dittatura franchista. VIVA! è la storia di un tabù sociale e familiare. Nei cassetti, gli oggetti. Senza mai dimenticare il potere salvifico dell’umorismo, VIVA! si interroga sulla responsabilità collettiva che si nasconde negli atti individuali e sulla capacità di una società di ripararsi e trasformarsiVIVA! ha vinto 3 premi al Festival di Lleida del 2024 (Spagna).Box office
Espanol :
Hace más de 50 años, en un pequeño pueblo de Castilla, Pepe, mi abuelo, mató a María, mi abuela. Lo descubrí muchos años después, casi por casualidad. VIVA! es la historia real de una familia española que vivió la Guerra Civil y la dictadura franquista. VIVA! es la historia de un tabú social y familiar. En los cajones, los objetos. Sin olvidar nunca el poder salvador del humor, VIVA! cuestiona la responsabilidad colectiva que se esconde en los actos individuales, y la capacidad de una sociedad para repararse y transformarseVIVA! obtuvo 3 premios en el Festival de Lleida de 2024 (España).Taquilla
