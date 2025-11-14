Théâtre Vive Bouchon ! au théâtre municipal de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine

Théâtre Vive Bouchon ! au théâtre municipal de Nogent-sur-Seine

1 avenue Pasteur Nogent-sur-Seine Aube

Tarif : – – Eur

10

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-23

2025-11-14

Les 14, 15, 16 & 21, 22, 23 novembre 2025

Pièce de théâtre Vive Bouchon ! de Jean DELL et Gérald SIBLEYRAS

Adaptation et mise en scène Christian Hervé-Rat

Comédie en 8 scènes, jouée par 8 comédiens

Lionel est le maire de Bouchon, un petit village perdu et dépeuplé. Pour survivre, il détourne des subventions européennes depuis des années. Le jour où il faut les rembourser, il réclame l’indépendance… et l’obtient ! C’est le début d’un tragique magnifique destin.

Les 14, 15, 21 et 22 novembre à 20h30 les 16 et 23 novembre à 15h30

Sans réservation placement libre 10 .

1 avenue Pasteur Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 71 30 le.reveil.du.theatre@free.fr

