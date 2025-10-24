Théâtre Vive Bouchon Villiers-au-Bouin

Une comédie de Gérald SIBLEYRAS et Jean DELL

Il était une fois un petit village nommé Bouchon. Des activités florissantes, une vie culturelle épanouie, une démographie dynamique, une industrie de points. Et bien non !!

Il était une fois un petit village nommé Bouchon. Des activités florissantes, une vie culturelle épanouie, une démographie dynamique, une industrie de points. Et bien non !! Dans une mairie en décrépitude, Jacqueline, le Maire avec Odette sa fidèle secrétaire et Nicolas son frère dévoué, sont prêts à tout pour sauver leur commune. C’était sans compter sur Robert, le fonctionnaire européen zélé et sa supérieure Gisèle. Préparez-vous à une rencontre épique, où tous les coups sont autorisés. Vous n’allez pas être déçus !! 8 .

Rue de la Fontaine Psyché Villiers-au-Bouin 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 51 87 57 36 info@tourainenature.com

English :

A comedy by Gérald SIBLEYRAS and Jean DELL

Once upon a time, there was a small village called Bouchon. Thriving businesses, a thriving cultural life, a dynamic demographic, an industry of points. But no!

German :

Eine Komödie von Gérald SIBLEYRAS und Jean DELL

Es war einmal ein kleines Dorf namens Bouchon. Blühende Aktivitäten, ein erfülltes kulturelles Leben, eine dynamische Demografie, eine Industrie mit Punkten. Und nein!!!

Italiano :

Una commedia di Gérald SIBLEYRAS e Jean DELL

C’era una volta un piccolo villaggio chiamato Bouchon. Un’attività commerciale fiorente, una vita culturale fiorente, una demografia dinamica, un’industria di punti. Ma no!

Espanol :

Una comedia de Gérald SIBLEYRAS y Jean DELL

Érase una vez un pequeño pueblo llamado Bouchon. Un comercio próspero, una vida cultural floreciente, una demografía dinámica, una industria de puntos. Pero ¡no!

