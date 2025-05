Théatre « vive la république » – Montguyon, 16 mai 2025 20:30, Montguyon.

Charente-Maritime

Théatre « vive la république » salle des fêtes Montguyon Charente-Maritime

Tarif : 5

Début : 2025-05-16 20:30:00

fin : 2025-05-16

2025-05-16

Spectacle par les troupes de théâtre de Montguyon et Saint Aigulin

5 EUR.

salle des fêtes

Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 86 47 17

English :

Show by the Montguyon and Saint Aigulin theater groups

German :

Aufführung durch die Theatergruppen von Montguyon und Saint Aigulin

Italiano :

Spettacolo dei gruppi teatrali di Montguyon e Saint Aigulin

Espanol :

Espectáculo de los grupos de teatro Montguyon y Saint Aigulin

