Théâtre Vive les vacances…ou pas ! Longué-Jumelles

Théâtre Vive les vacances…ou pas ! Longué-Jumelles vendredi 7 novembre 2025.

Théâtre Vive les vacances…ou pas !

Rue du Collège Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Quand trois couples d’amis décident pour la première fois de partir ensemble en vacances sur une île, les choses ne se déroulent pas exactement comme prévu.

Entre révélations inattendues, rancœurs enfouies, jalousies, sautes d’humeur et personnalités opposées, leur séjour risque de connaître quelques perturbations…

Mais connaît-on vraiment ses amis ? Jusqu’où peut-on aller par amitié avant que les tensions ne surgissent ?

Cette comédie désopilante explore, avec humour et finesse les thèmes de l’amitié, de l’amour et de l’éducation des enfants. Un spectacle où chacun pourra se reconnaître, au gré des rires et des émotions.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 7 novembre 2025 à partir de 20h30. .

Rue du Collège Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 10 70 contact@ville-longuejumelles.fr

English :

When three couples of friends decide for the first time to vacation together on an island, things don’t go exactly to plan.

German :

Als drei befreundete Paare zum ersten Mal beschließen, gemeinsam Urlaub auf einer Insel zu machen, laufen die Dinge nicht ganz nach Plan.

Italiano :

Quando tre coppie di amici decidono di andare in vacanza insieme su un’isola per la prima volta, le cose non vanno esattamente come previsto.

Espanol :

Cuando tres parejas de amigos deciden ir juntos de vacaciones a una isla por primera vez, las cosas no salen exactamente como estaban previstas.

L’événement Théâtre Vive les vacances…ou pas ! Longué-Jumelles a été mis à jour le 2025-09-06 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME