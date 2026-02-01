Théâtre | Vivent les femmes ! • Troupe ATSF Atéobol Théâtre de Cusset Cusset

Théâtre | Vivent les femmes ! • Troupe ATSF Atéobol

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-02-25 20:00:00

fin : 2026-02-25

2026-02-25

La troupe de théâtre cussétois ATSF Atéobol, revient avec un nouveau spectacle Vive les femmes ! , une pièce de théâtre fantaisie comique et chansonnée en deux parties, le mercredi 25 février 2026 à 20h sur la scène du Théâtre de Cusset.

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 96 38 10 a.t.s.f.ateobol@gmail.com

The Cusset-based theater troupe ATSF Atéobol is back with a new show: Vive les femmes! , a two-part comic and song-based fantasy play, on Wednesday February 25, 2026 at 8pm at the Théâtre de Cusset.

