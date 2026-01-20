Théâtre Voisins Salle des fêtes Champagné-Saint-Hilaire
La troupe de théâtre adultes du Centre Culturel-La Marchoise vous présente sa nouvelle création Voisins , une pièce tirée du livre de l’autrice Colette Arcaix. .
Salle des fêtes 2 route de Sommières Champagné-Saint-Hilaire 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 32 68 contact@cc-lamarchoise.com
