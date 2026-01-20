Théâtre Voisins Salle des fêtes Champagné-Saint-Hilaire

Théâtre Voisins

Salle des fêtes 2 route de Sommières Champagné-Saint-Hilaire Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-15

La troupe de théâtre adultes du Centre Culturel-La Marchoise vous présente sa nouvelle création Voisins , une pièce tirée du livre de l’autrice Colette Arcaix. .

Salle des fêtes 2 route de Sommières Champagné-Saint-Hilaire 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 32 68 contact@cc-lamarchoise.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Voisins

L’événement Théâtre Voisins Champagné-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou