Théâtre Voiteur

2026-04-23 20:30:00

2026-04-24 23:00:00

2026-04-23

Mise en scène Jérôme Lamonica

Jérôme Lamonica se lance une nouvelle fois le défi de mettre en scène le Théâtre Spirale. Après s’être frotté aux univers du travail ou des relations amoureuses, il souhaite embarquer le public dans une fable urbaine un regard désabusé mais poétique sur la famille, le deuil, la justice, et le poids des non-dits.

L’effondrement des repères familiaux sont traduits avec force, sensibilité et retenue. Un théâtre de l’intime qui parle aussi du monde.

Faites confiance à la compagnie pour vous réserver un spectacle riche en émotions ! .

Salle des fêtes Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté theatrespirale.voiteur@gmail.com

