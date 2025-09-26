Théâtre Vole Eddie, vole ! Théâtre Emile Loubet Montélimar

Théâtre Vole Eddie, vole ! Théâtre Emile Loubet Montélimar vendredi 26 septembre 2025.

Théâtre Vole Eddie, vole !

Théâtre Emile Loubet 1 place du Théâtre Montélimar Drôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-26 20:30:00

fin : 2025-09-26 22:00:00

Date(s) :

2025-09-26

L’histoire vraie d’un jeune garçon animé par un rêve fou Eddie se jure qu’un jour, il représentera son pays aux Jeux Olympiques d’hiver et tant pis s’il n’a jamais skié de sa vie !

.

Théâtre Emile Loubet 1 place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 43 02 99 billetterie.spectacle@montelimar-agglo.fr

English :

The true story of a young boy driven by a crazy dream: Eddie swears that one day he’ll represent his country at the Winter Olympics? and never mind that he’s never skied in his life!

German :

Die wahre Geschichte eines Jungen mit einem verrückten Traum: Eddie schwört sich, dass er eines Tages sein Land bei den Olympischen Winterspielen vertreten wird… und es ist egal, dass er noch nie in seinem Leben Ski gefahren ist!

Italiano :

La storia vera di un ragazzo spinto da un sogno folle: Eddie giura che un giorno rappresenterà il suo paese alle Olimpiadi invernali e non importa che non abbia mai sciato in vita sua!

Espanol :

Eddie jura que un día representará a su país en los Juegos Olímpicos de Invierno, sin importarle que no haya esquiado en su vida

L’événement Théâtre Vole Eddie, vole ! Montélimar a été mis à jour le 2025-07-08 par Montélimar Tourisme Agglomération