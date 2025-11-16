Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Théâtre Votez Joséphine Tronjoly Gourin

Théâtre Votez Joséphine Tronjoly Gourin dimanche 16 novembre 2025.

Théâtre Votez Joséphine

Tronjoly Salle des fêtes Gourin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 16:00:00
fin : 2025-11-16

Date(s) :
2025-11-16

Dans le Bretagne de 1924, Anna, ouvrière en conserverie, s’engage dans la grande grève des Penn Sardin . Inspirée de l’histoire douarneniste, cette pièce de théâtre retrace l’une des premières luttes sociales menées par les femmes en France, entre chants, courage et espoir de justice. Billetterie sur place.   .

Tronjoly Salle des fêtes Gourin 56110 Morbihan Bretagne +33 6 71 36 72 35 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Votez Joséphine Gourin a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan