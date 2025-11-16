Théâtre Votez Joséphine Tronjoly Gourin
Tronjoly Salle des fêtes Gourin Morbihan
Début : 2025-11-16 16:00:00
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Dans le Bretagne de 1924, Anna, ouvrière en conserverie, s’engage dans la grande grève des Penn Sardin . Inspirée de l’histoire douarneniste, cette pièce de théâtre retrace l’une des premières luttes sociales menées par les femmes en France, entre chants, courage et espoir de justice. Billetterie sur place. .
Tronjoly Salle des fêtes Gourin 56110 Morbihan Bretagne +33 6 71 36 72 35
