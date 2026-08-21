Informations pratiques

Plouguerneau

Théâtre : « Votez Joséphine »

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 16:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Par la Compagnie Hent Ar Mor – Tout public dès 10 ans

Plongez dans la Bretagne des années 1920 avec Votez Joséphine, une pièce inspirée du combat des célèbres « Penn Sardin », les ouvrières des conserveries qui se sont mobilisées pour défendre leurs droits.

Anna, jeune ouvrière d’usine, rejoint le mouvement de grève avec le soutien de sa voisine Joséphine, militante engagée. Face à elles, patrons inflexibles et préjugés d’une société qui peine à envisager le changement. Entre espoir, solidarité et détermination, ces femmes vont mener un combat pour la dignité et la justice sociale.

Portée par des personnages attachants, des chants et une histoire profondément humaine, cette création rend hommage au courage de celles qui ont marqué l’histoire sociale bretonne. .

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 03 06 34

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English :

L’événement Théâtre : « Votez Joséphine » Plouguerneau a été mis à jour le 2026-09-02 par OT PAYS DES ABERS