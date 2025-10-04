Théâtre Votez Pourrel , de Thierry François, Cie Les d’ici dans les Ardennes Carignan

Salle des fêtes de Carignan Carignan Ardennes

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Marc Pourrel, maire d’une petite ville, décide de jouer dans la cour des grands et se présente aux élections législatives. Dans cette course au pouvoir il est aux prises avec son épouse (qui se présente contre lui), un coach (qui lui est imposé par le parti), et… sa charcutière.L’implacable machine électorale est en marche, jusqu’à ce qu’un accident vienne causer dans son esprit un trouble d’une nature fort singulière qui brouillera les cartes et perturbera son petit monde.De la réputation à la députation il y a une marche qu’il tentera de franchir. Morbleu ! Tout Public

Salle des fêtes de Carignan Carignan 08110 Ardennes Grand Est +33 3 24 22 07 89 etatcivil@ville-carignan.fr

English :

Marc Pourrel, mayor of a small town, decides to play in the big league and runs for parliament. In this race for power, he has to contend with his wife (who is running against him), a coach (imposed on him by the party), and? his butcher. The relentless electoral machine is up and running, until an accident causes a very peculiar disturbance in his mind, muddying the waters and disrupting his little world. From reputation to deputation, there’s a step he’ll be trying to take. Morbleu! All Audiences

German :

Marc Pourrel, der Bürgermeister einer kleinen Stadt, beschließt, in der großen Liga mitzuspielen und kandidiert für die Parlamentswahlen. Die unerbittliche Wahlkampfmaschinerie ist in Gang gesetzt, bis ein Unfall in seinem Kopf eine sehr eigenartige Störung verursacht, die die Karten durcheinander wirft und seine kleine Welt durcheinander bringt. Morbleu! Alle Zuschauer

Italiano :

Marc Pourrel, sindaco di una piccola città, decide di giocare in serie A e si candida al Parlamento. Nella corsa al potere, deve vedersela con la moglie (che si candida contro di lui), con un allenatore (impostogli dal partito) e? con il suo macellaio. L’implacabile macchina elettorale è in funzione, finché un incidente non provoca nella sua mente un disturbo molto particolare che intorbiderà le acque e sconvolgerà il suo piccolo mondo. Dalla reputazione alla carica parlamentare, c’è un passo che cercherà di fare. Morbleu! Tutti gli spettatori

Espanol :

Marc Pourrel, alcalde de una pequeña ciudad, decide jugar en la gran liga y se presenta como candidato al Parlamento. En la carrera por el poder, tiene que vérselas con su mujer (que se presenta contra él), un entrenador (que le impone el partido) y… su carnicero. La implacable maquinaria electoral está en marcha, hasta que un accidente provoca en su mente una perturbación muy peculiar que enturbiará las aguas y trastocará su pequeño mundo. De la reputación al cargo parlamentario hay un paso que intentará dar. ¡Morbleu! Todos los públicos

