Théâtre Voulmentin VOULTEGON Voulmentin

VOULTEGON Salle St Sébatien Voulmentin Deux-Sèvres

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-08

2026-02-07 2026-02-08 2026-02-13 2026-02-15

La troupe théâtrale les Compagnons de St Sébastien de Voulmentin organise ses soirées théâtrales avec au programme: La famille en or joué par les jeunes et Alors Arlette, heureuse? joué par les adultes. .

VOULTEGON Salle St Sébatien Voulmentin 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 43 65 theatrevoulmentin@orange.fr

