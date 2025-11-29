Théâtre Vous dites femme ! Maison des associations Lanton
Pièce de théâtre organisée par les Ateliers Littéraires à la Maison des Associations et de la Jeunesse Salle polyvalente 20h
Entrée gratuite, participation au chapeau .
Maison des associations 25 Avenue David de Vignerte Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 47 80 62
