Théâtre Vous dites femme ! Maison des associations Lanton samedi 29 novembre 2025.

Maison des associations 25 Avenue David de Vignerte Lanton Gironde

Pièce de théâtre organisée par les Ateliers Littéraires à la Maison des Associations et de la Jeunesse Salle polyvalente 20h
Entrée gratuite, participation au chapeau   .

Maison des associations 25 Avenue David de Vignerte Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 47 80 62 

