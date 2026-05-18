Theatre Vous êtes fou M. Strindberg Druelle Balsac
Theatre Vous êtes fou M. Strindberg Druelle Balsac samedi 6 juin 2026.
Druelle Balsac
Theatre Vous êtes fou M. Strindberg
642 chemin du Prieuré Druelle Balsac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Vous êtes fou M. Strindberg, une pièce de théâtre de Christophe Ribeyre jouée au Prieuré du Sauvage.
Réservation obligatoire.
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642 chemin du Prieuré Druelle Balsac 12000 Aveyron Occitanie
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English :
Vous êtes fou M. Strindberg, a play by Christophe Ribeyre at the Prieuré du Sauvage.
Reservations required.
L’événement Theatre Vous êtes fou M. Strindberg Druelle Balsac a été mis à jour le 2026-05-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)