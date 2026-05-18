Druelle Balsac

Theatre Vous êtes fou M. Strindberg

642 chemin du Prieuré Druelle Balsac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Vous êtes fou M. Strindberg, une pièce de théâtre de Christophe Ribeyre jouée au Prieuré du Sauvage.

Réservation obligatoire.

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642 chemin du Prieuré Druelle Balsac 12000 Aveyron Occitanie

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English :

Vous êtes fou M. Strindberg, a play by Christophe Ribeyre at the Prieuré du Sauvage.

Reservations required.

L’événement Theatre Vous êtes fou M. Strindberg Druelle Balsac a été mis à jour le 2026-05-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)