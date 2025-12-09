[Théâtre] Vous pouvez embrasser la mariée Rue Louis Loucheur Offranville

Le Mardi c’est comédie à Offranville! Et parfois le lundi aussi!

Voilà la promesse du Comédie Scène Itinérant qui, chaque mois d’octobre à mai, propose du spectacle vivant avec le soutien de la Ville d’Offranville. Rires garantis avec des pièces repérées au Festival d’Avignon.

ATTENTION, réservations obligatoires en raison du nombre de places limité.

En ce mois de décembre 2025, c’est la pièce « Vous pouvez embrasser la mariée » qui sera proposée.

Quand une cérémonie de mariage, orchestrée par un prêtre à la folie communicative, tourne au règlement de comptes entre futurs époux.

Marc et Sophie, en couple depuis sept ans, ont décidé de franchir un cap en se mariant. Sophie, de famille très conservatrice, veut absolument un mariage traditionnel et religieux. Marc, cartésien, réfute l’idée de la religion et voudrait un mariage simple et purement civil.

Mais Sophie est intransigeante. Elle organise, peu avant le mariage, une répétition de la cérémonie religieuse dans l’Eglise de sa paroisse. Marc s’y rend contraint et forcé. Le père Augustin sera le maître de la cérémonie. Mais ce prêtre délirant va transformer la répétition en un champ de bataille. .

Rue Louis Loucheur Espace Guy de Maupassant Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 36 12 91 15

