THÉÂTRE VOYAGE EN ABSURDIE

17 Avenue Général de Gaulle Vinça Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 17:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Pièce de théâtre Voyage en Absurdie le 13 décembre à 17h à la Salle Gipulo. Entrée 8€.

.

17 Avenue Général de Gaulle Vinça 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

Play Voyage en Absurdie on December 13 at 5pm at Salle Gipulo. Admission: 8?

L’événement THÉÂTRE VOYAGE EN ABSURDIE Vinça a été mis à jour le 2025-11-28 par OTI CONFLENT CANIGO