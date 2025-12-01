THÉÂTRE VOYAGE EN ABSURDIE Vinça
17 Avenue Général de Gaulle Vinça Pyrénées-Orientales
Début : 2025-12-13 17:00:00
2025-12-13
Pièce de théâtre Voyage en Absurdie le 13 décembre à 17h à la Salle Gipulo. Entrée 8€.
Play Voyage en Absurdie on December 13 at 5pm at Salle Gipulo. Admission: 8?
