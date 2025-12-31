Théatre Salle de fêtes Vrécourt

Théatre

Salle de fêtes Place du général Leclerc Vrécourt Vosges

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-07 15:00:00

2026-02-07 2026-02-08 2026-02-14 2026-02-15

Représentations théâtrales.

Ouverture 30 min avant la séance.

Réservation obligatoire placée au 0674104463 (en soirée).Tout public

Salle de fêtes Place du général Leclerc Vrécourt 88140 Vosges Grand Est +33 6 74 10 44 63

Theatrical performances.

Opening 30 min before the show.

Reservations required, sent to 0674104463 (evenings).

