Théâtre Wayqeycuna La Fabrique Valence

Théâtre Wayqeycuna

La Fabrique 78 avenue Maurice Faure Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

& moins de 12 ans = 7€

Début : 2026-02-25 20:00:00

fin : 2026-03-02 20:00:00

2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-02 2026-03-03

Tiziano Cruz est retourné sur la terre de ses ancêtres dans les montagnes du nord de l’Argentine, là où la prédation capitaliste fait rage.

La Fabrique 78 avenue Maurice Faure Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 41 70 billetterie@comediedevalence.com

English :

Tiziano Cruz has returned to the land of his ancestors in the mountains of northern Argentina, where capitalist predation rages on.

