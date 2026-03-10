Théâtre Week-end intime Salle polyvalente Chevagnes

Théâtre Week-end intime

Salle polyvalente 5 route Nationale Chevagnes Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Pour les scolaires

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

La troupe des Piloufaces présente la comédie Week-end intime d’E. Albouy. Une pièce pleine d’humour et de rebondissements qui entraîne les spectateurs dans une histoire savoureuse où quiproquos et situations inattendues rythment ce moment convivial.

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Salle polyvalente 5 route Nationale Chevagnes 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 55 25 info@association-csb.fr

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English :

The Piloufaces troupe presents E. Albouy?s comedy Week-end intime. Albouy. A play full of humor and twists and turns that draws the audience into a delightful story of misunderstandings and unexpected situations.

L’événement Théâtre Week-end intime Chevagnes a été mis à jour le 2026-03-10 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région