Théâtre Week-end intime

Salle des fêtes Marigny Allier

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

Une soirée théâtre placée sous le signe du plaisir et du partage. Une pièce accessible, portée par l’énergie des comédiens, mêlant rires, émotions et convivialité. Un moment culturel à savourer ensemble, dans une ambiance chaleureuse.

Salle des fêtes Marigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes philippe.aubenas@orange.fr

English :

An evening of theater for pleasure and sharing. An accessible play, driven by the energy of the actors, combining laughter, emotion and conviviality. A cultural moment to enjoy together, in a warm atmosphere.

L’événement Théâtre Week-end intime Marigny a été mis à jour le 2026-02-05 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région