Théâtre Welcome Théâtre La Poivrière Saint-Astier

Théâtre Welcome

Théâtre La Poivrière 2 place Saint Astier Saint-Astier Dordogne

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

2026-03-15

En pleine crise sanitaire, Lise effectue un remplacement en tant que psychologue dans un EHPAD.

(Durée 1h15) A partir de 10 ans. 10 € personne.

16h, Théâtre de la Poivrière.

Théâtre de la Poivrière SMS 06 84 82 45 01 05 53 03 54 61

Entre tendresse et maltraitance institutionnelle, elle va découvrir tout un univers.

Entre huis clos et grande évasion, une pièce unique où le rire et l’émotion s’entrecroisent pour interroger notre part d’humanité et les conditions de vies de nos aînés.

Théâtre La Poivrière 2 place Saint Astier Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 54 61

English : Théâtre Welcome

In the midst of a health crisis, Lise works as a replacement psychologist in a nursing home.

(Duration 1h15) For ages 10 and up. 10 ? person.

4pm, Théâtre de la Poivrière.

Théâtre de la Poivrière SMS 06 84 82 45 01 05 53 03 54 61

