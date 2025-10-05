Théâtre Whatsapiennes Salle Polyvalente Tursac

Salle Polyvalente 7, route du Couderc Tursac Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Pièce de théâtre « WhatSapiennes » présentée par les Strapantins de l’amicale laïque de St Cyprien. Découvrez une création de Lily Donnat, avec humour et à travers nos ancêtres ! Réservation conseillée par sms de préférence.

De la grotte à WhatSapp, il n’y a qu’un jet de propulseur ! une trace…. Une semaine sur deux, en sortant du travail, elles se retrouvent dans cet abri qui est leur QG. Là elles partagent entre copines, les potins, les soucis, l’actualité… Ce soir-là un projet se met en place. Clins d’œil et de mots à Silex and the city, le langage est calqué sur le nôtre. De quelles femmes venons-nous, de quelles structures sociales ? A quel moment les choses ont-elles vrillé ? Comme le dit Titiou Lecoq Pourquoi l’histoire a effacé les femmes .

Sur le mode humoristique, et au travers de nos ancêtres qui ont posé sur la roche, leurs mains, leurs dessins, cette pièce parle surtout de nous. .

Salle Polyvalente 7, route du Couderc Tursac 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 09 36 17 ecatursac10@outlook.fr

English : Théâtre Whatsapiennes

WhatSapiennes » play presented by the Strapantins of the Amicale laïque de St Cyprien. Discover a creation by Lily Donnat, with humor and through our ancestors! Reservations recommended, preferably by sms.

German : Théâtre Whatsapiennes

Theaterstück « WhatSapiennes », präsentiert von den Strapantins de l’amicale laïque de St Cyprien. Entdecken Sie eine Kreation von Lily Donnat, mit Humor und durch unsere Vorfahren! Reservierung empfohlen, am besten per SMS.

Italiano :

Spettacolo teatrale « WhatSapiennes » presentato dagli Strapantin dell’associazione laica St Cyprien. Scoprite una creazione di Lily Donnat, con umorismo e attraverso i nostri antenati! Si consiglia la prenotazione, preferibilmente via SMS.

Espanol : Théâtre Whatsapiennes

Obra de teatro « WhatSapiennes » presentada por los Strapantins de la asociación laica St Cyprien. Descubra una creación de Lily Donnat, con humor y a través de nuestros antepasados Se recomienda reservar, preferiblemente por SMS.

