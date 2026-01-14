Théâtre Wifi or not Wifi Châtillon-sur-Loire

Théâtre Wifi or not Wifi

Une comédie pleine de rythme vous attend à Châtillon-sur-Loire avec Wifi or not Wifi . Dans un petit café de campagne, clients hauts en couleur, secrets de famille et quiproquos s’entremêlent pour offrir un spectacle drôle et animé, à partager en toute convivialité.

Le dimanche 15 mars à 14h30, le Centre socio-culturel de Châtillon-sur-Loire accueille la comédie Wifi or not Wifi , une pièce de Viviane Tardivel interprétée par l’Amicale théâtrale de Saint-Père-sur-Loire. L’action se déroule dans un petit café de campagne, le Bar de La Connection, où se croisent une patronne au caractère bien trempé, un époux souvent dépassé, des habitués venus consulter leurs mails, une bourgeoise soucieuse de son héritage et une jeune fille en quête d’amour. Entre quiproquos, situations inattendues et personnages hauts en couleur, la pièce offre un après-midi rythmé et plein d’humour. Un spectacle convivial et accessible, idéal pour partager un bon moment de théâtre en toute simplicité. 8 .

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 34 71

English :

A fast-paced comedy awaits you in Châtillon-sur-Loire with Wifi or not Wifi . In a small country café, colorful customers, family secrets and misunderstandings intertwine to create a lively, funny show to share with friends and family.

