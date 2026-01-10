Théâtre Wifi or not wifi Lorris

Théâtre Wifi or not wifi Lorris samedi 14 février 2026.

29 Grande Rue Lorris Loiret

Début : 2026-02-14 20:30:00
Théâtre wifi or not wifi de Viviane Tardivel. A 20h30. Centre Culturel du Martroi. réservation au 06 24 75 41 74 (Cercle jean Richepin)   .

29 Grande Rue Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 24 75 41 74 

