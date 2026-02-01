Théatre Wifi or not wifi Poilly-lez-Gien
41 Rue de Sully Poilly-lez-Gien Loiret
Début : 2026-02-28 20:30:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Pièce de théâtre Wifi or not Wifi le samedi 28 février
L’amicale de Saint-Père vous propose une soirée théâtre avec la comédie Wifi or not Wifi , le samedi 28 février à 20h30, à la salle Lucien Villoing à Poilly-lez-Gien.
Organisé par le comité des fêtes de Poilly-lez-Gien, cet événement promet un moment de détente et de rires autour d’une pièce moderne et pleine d’humour, accessible à tous. .
41 Rue de Sully Poilly-lez-Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 24 70 77 11
English :
Wifi or not Wifi play on Saturday, February 28
