Théatre Wifi or not wifi Poilly-lez-Gien

Pièce de théâtre Wifi or not Wifi le samedi 28 février

L’amicale de Saint-Père vous propose une soirée théâtre avec la comédie Wifi or not Wifi , le samedi 28 février à 20h30, à la salle Lucien Villoing à Poilly-lez-Gien.

Organisé par le comité des fêtes de Poilly-lez-Gien, cet événement promet un moment de détente et de rires autour d’une pièce moderne et pleine d’humour, accessible à tous. .

41 Rue de Sully Poilly-lez-Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 24 70 77 11

English :

Wifi or not Wifi play on Saturday, February 28

