Théâtre Woyzeck ou la vocation

place Charles Huguenel Comédie de Valence Valence Drôme

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 20:00:00

fin : 2026-02-24 20:00:00

Date(s) :

2026-02-24 2026-02-26

Qu’est-ce qui déclenche une vocation artistique? Tünde Deak remonte le fil jusqu’à une représentation fondatrice de Woyzeck qui l’a bouleversée. Entre enquête autobiographique et fragments de Büchner, elle explore ce moment où l’on commende à devenir soi.

place Charles Huguenel Comédie de Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 41 70 billetterie@comediedevalence.com

English :

What triggers an artistic vocation? Tünde Deak traces the thread back to a seminal performance of Woyzeck that shook her to the core. Between autobiographical investigation and fragments of Büchner, she explores the moment when we begin to become ourselves.

