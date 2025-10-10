THÉÂTRE X, Y ET MOI ? Marseillan
THÉÂTRE X, Y ET MOI ? Marseillan vendredi 10 octobre 2025.
THÉÂTRE X, Y ET MOI ?
Place du Théâtre Marseillan Hérault
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
.
Place du Théâtre Marseillan 34340 Hérault Occitanie +33 4 67 01 66 99 culture@marseillan.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement THÉÂTRE X, Y ET MOI ? Marseillan a été mis à jour le 2025-08-22 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE