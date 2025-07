Théâtre Y a t il un critique dans la salle ? Salle des fêtes de Sabres Sabres

Théâtre Y a t il un critique dans la salle ? Salle des fêtes de Sabres Sabres jeudi 21 août 2025.

Théâtre Y a t il un critique dans la salle ?

Salle des fêtes de Sabres Place Gambetta Sabres Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-21

fin : 2025-08-21

Date(s) :

2025-08-21

Didier Deuré et la troupe Les 3 coups de sabres sont heureux de vous présenter leur nouvelle pièce à l’occasion des Fêtes de Sabres.

Didier Deuré et la troupe Les 3 coups de sabres sont heureux de vous présenter leur nouvelle pièce à l’occasion des Fêtes de Sabres.

« Y a t il un critique dans la salle » est une pièce de Jean-Pierre Martinez qui raconte l’histoire de Fred et Sam réalisant enfin leur rêve de participer au Festival d’Avignon. Mais à Avignon, les rêves tournent parfois au cauchemar…

Venez voir la pièce et encourager la troupe ! .

Salle des fêtes de Sabres Place Gambetta Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 07 33 62 sabresacl@orange.fr

English : Théâtre Y a t il un critique dans la salle ?

Didier Deuré and the troupe Les 3 coups de sabres are delighted to present their new play at the Fêtes de Sabres.

Come and see the play and cheer on the troupe!

German : Théâtre Y a t il un critique dans la salle ?

Didier Deuré und die Theatergruppe Les 3 coups de sabres freuen sich, Ihnen anlässlich der Fêtes de Sabres ihr neues Stück zu präsentieren.

Schauen Sie sich das Stück an und feuern Sie die Truppe an!

Italiano :

Didier Deuré e la troupe Les 3 coups de sabres sono lieti di presentare il loro nuovo spettacolo alle Fêtes de Sabres.

Venite a vedere lo spettacolo e a fare il tifo per la troupe!

Espanol : Théâtre Y a t il un critique dans la salle ?

Didier Deuré y la compañía Les 3 coups de sabres están encantados de presentar su nueva obra en las Fêtes de Sabres.

Venga a ver la obra y a animar a la compañía

