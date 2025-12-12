Théâtre YODEL, chronique d’un putsch involontaire Ferme de Grangeneuve Villeréal

Théâtre YODEL, chronique d’un putsch involontaire

Ferme de Grangeneuve 3561 route de Monpazier Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif :

Date :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Théâtre & musique tout public à partir de 12 ans avec Kristen ANNEQUIN, Gaspard CHAUVELOT, Thibault DEBLACHE, Coline LUBIN (Collectif Hortense).

Durée 1h20

Nous voici dans les hautes instances d’un pays où vient de surgir un événement politique grave et inattendu 4 personnes viennent de prendre le pouvoir de façon totalement involontaire. Que doivent faire nos 4 protagonistes alors qu’ils possèdent soudain la puissance et que l’on attend d’eux des actes et des décisions ?

Il sera question de tergiversations gouvernementales, d’intimités partagées, de la pertinence du choix d’un chant tyrolien comme nouvel hymne national, de désir de domination et de besoin d’être consolé. Il y aura beaucoup de commentaires, de chapitres et une heureuse rencontre.

Un étonnant mélange d’absurde, de poésie et de destruction. Mettez tout ça dans l’ordre que vous voulez l’exercice du pouvoir est renversant ! .

Ferme de Grangeneuve 3561 route de Monpazier Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 34 09 87 ferme.de.grangeneuve@gmail.com

English : Théâtre YODEL, chronique d’un putsch involontaire

Theater & music for all ages 12 and up with Kristen ANNEQUIN, Gaspard CHAUVELOT, Thibault DEBLACHE, Coline LUBIN (Collectif Hortense).

Running time 1h20

