Noyal-sous-Bazouges

Théâtre Zaï Zaï Zaï Zaï

Salle des fêtes 25 Rue du Marechal Ferrant Noyal-sous-Bazouges Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

La troupe locale des Tourneurs de Mondes vous propose de découvrir la nouvelle comédie qu’il vont interpréter le temps d’un week-end.

Fab est auteur de BD. Comme tout le monde, il fait ses courses. Oui mais voilà, il n’a pas sa carte de fidélité.

Poursuivi par un vigile très zélé, il parvient à s’enfuir… Les médias s’emparent de l’affaire et le pays est en émoi. L’histoire du fugitif est sur toutes les lèvres et divise la population. Car finalement il pourrait très bien constituer une menace pour l’ensemble de la société.

Une adaptation théâtrale de la célèbre bande dessinée de Fab Caro

Tout public

Entrée libre (au chapeau)

Réservation conseillée .

Salle des fêtes 25 Rue du Marechal Ferrant Noyal-sous-Bazouges 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 82 30 90 69

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English :

L’événement Théâtre Zaï Zaï Zaï Zaï Noyal-sous-Bazouges a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne