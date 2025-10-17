Théâtre Zorro Manuel du justicier à l’usage de la jeunesse Heudicourt-sous-les-Côtes

Heudicourt-sous-les-Côtes Meuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-17 20:30:00

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Théâtre gestuel et musical Le Guichet Tout public à partir de 6 ans 50 min.

Julien, le grand frère, vit au rythme des turbulences de son quotidien d’enfant ; Il finira par découvrir qu’après avoir joué à être Zorro, il a la possibilité d’apprendre à être lui-même. François, le petit frère, est la caisse de résonance de l’histoire, puisqu’il vit tout avec un décalage dû à son trop petit âge. Alors pourquoi Zorro ? Parce qu’il a marqué l’enfance, et parce que c’est un héros qui n’a de pouvoir que son courage. Il n’est pas extra-ordinaire, ni sur-humain. C’est un homme comme les autres qui a décidé un jour de se dresser contre l’injustice et le despotisme. Nous plaidons pour que l’humain ne reste pas cantonné aux limites que les autres lui imposent. C’est à force de prises de conscience que l’on grandit, et ce dès l’enfance .Tout public

Heudicourt-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est +33 6 73 02 86 44

English :

Théâtre gestuel et musical Le Guichet All ages 6 and up 50 min.

Julien, the older brother, lives to the rhythm of the turbulence of his daily childhood. He eventually discovers that, after playing at being Zorro, he can learn to be himself. François, the little brother, is the sounding board of the story, as he experiences everything with a gap due to his too little age. So why Zorro? Because he left his mark on childhood, and because he’s a hero whose only power is his courage. He’s not extra-ordinary, nor super-human. He’s a man like any other, who one day decided to stand up against injustice and despotism. We advocate that human beings should not remain confined to the limits imposed on them by others. It’s by dint of awareness that we grow up, and that begins in childhood .

German :

Gesten- und Musiktheater Le Guichet Für alle ab 6 Jahren 50 Min.

Julien, der große Bruder, lebt im Rhythmus der Turbulenzen seines Kinderalltags; schließlich entdeckt er, dass er, nachdem er Zorro gespielt hat, die Möglichkeit hat, zu lernen, er selbst zu sein. François, der kleine Bruder, ist der Resonanzboden der Geschichte, da er alles mit einer Verzögerung erlebt, die auf sein zu kleines Alter zurückzuführen ist. Warum also Zorro? Weil er die Kindheit geprägt hat und weil er ein Held ist, der nur durch seinen Mut Macht besitzt. Er ist nicht außergewöhnlich oder übermenschlich. Er ist ein Mann wie jeder andere, der eines Tages beschloss, sich gegen Ungerechtigkeit und Despotismus aufzulehnen. Wir plädieren dafür, dass der Mensch nicht auf die Grenzen beschränkt bleibt, die ihm von anderen auferlegt werden. Der Mensch wächst, indem er sein Bewusstsein schärft, und zwar von Kindheit an.

Italiano :

Théâtre gestuel et musical Le Guichet Tutti dai 6 anni in su 50 min.

Julien, il fratello maggiore, vive le turbolenze della sua vita quotidiana di bambino e alla fine scopre che, dopo aver giocato a fare Zorro, può imparare a essere se stesso. François, il fratello minore, è la cassa di risonanza della storia, poiché vive tutto con un gap dovuto alla sua troppo piccola età. Perché Zorro? Perché ha segnato la nostra infanzia e perché è un eroe il cui unico potere è il suo coraggio. Non è extra-ordinario o super-umano. È un uomo come tutti gli altri che un giorno ha deciso di opporsi all’ingiustizia e al dispotismo. Noi sosteniamo che gli esseri umani non dovrebbero rimanere confinati nei limiti imposti loro dagli altri. È attraverso la consapevolezza che cresciamo, e questo inizia nell’infanzia .

Espanol :

Théâtre gestuel et musical Le Guichet A partir de 6 años 50 min.

Julien, el hermano mayor, vive con las turbulencias de su vida cotidiana de niño. Acaba descubriendo que, después de jugar a ser el Zorro, puede aprender a ser él mismo. François, el hermano pequeño, es la caja de resonancia de la historia, ya que lo vive todo con un desfase debido a su edad demasiado pequeña . ¿Por qué el Zorro? Porque ha dejado huella en nuestra infancia, y porque es un héroe cuyo único poder es su valor. No es extraordinario ni sobrehumano. Es un hombre como cualquier otro que un día decidió levantarse contra la injusticia y el despotismo. Defendemos que el ser humano no debe permanecer confinado a los límites que le imponen los demás. Es a través de la conciencia como crecemos, y eso empieza en la infancia .

