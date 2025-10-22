THÉÂTRES D’AUTOMNE: FESTIVAL DE THEATRE AMATEUR 2025 Thuir

THÉÂTRES D’AUTOMNE: FESTIVAL DE THEATRE AMATEUR 2025

Boulevard Violet Thuir Pyrénées-Orientales

Rendez-vous du 22 au 25 octobre 2025 pour une nouvelle édition du festival Théâtres d’Automne !

Ce festival de quatre jours est avant tout une fête où se rencontrent plusieurs compagnies de théâtre amateur, venues d’horizons différents. Cette année…

Boulevard Violet Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie theatres.automne@hotmail.fr

English :

Join us from October 22 to 25, 2025 for another edition of the Théâtres d’Automne festival!

This four-day festival is first and foremost a celebration of amateur theater companies from all over the world. This year…

German :

Wir treffen uns vom 22. bis 25. Oktober 2025 zu einer neuen Ausgabe des Festivals Théâtres d’Automne!

Dieses viertägige Festival ist vor allem ein Fest, bei dem mehrere Amateurtheatergruppen aus verschiedenen Ländern zusammenkommen. Dieses Jahr

Italiano :

Unitevi a noi dal 22 al 25 ottobre 2025 per un’altra edizione del festival Théâtres d’Automne!

Questo festival di quattro giorni è soprattutto una celebrazione delle compagnie teatrali amatoriali di tutto il mondo. Quest’anno…

Espanol :

Acompáñenos del 22 al 25 de octubre de 2025 en una nueva edición del festival Théâtres d’Automne

Este festival de cuatro días es ante todo una celebración de las compañías de teatro aficionado de todo el mundo. Este año…

