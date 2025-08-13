Théâtres de Bourbon Bérénice des quartiers Hôtel de Rougé Moulins

Théâtres de Bourbon Bérénice des quartiers Hôtel de Rougé Moulins mercredi 13 août 2025.

Théâtres de Bourbon Bérénice des quartiers

Hôtel de Rougé 38 rue de Paris Moulins Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-08-13 20:30:00

fin : 2025-08-13

Date(s) :

2025-08-13

Pour le Festival Théâtres de Bourbon, l’hôtel de Rougé accueille le spectacle « Bérénice des quartiers » d’après Racine. Cette représentation promet une immersion théâtrale unique dans un lieu patrimonial d’exception.

.

Hôtel de Rougé 38 rue de Paris Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes theatresdebourbon@yahoo.com

English :

For the Festival Théâtres de Bourbon, the Hôtel de Rougé is hosting « Bérénice des quartiers », a play by Racine. This performance promises a unique theatrical immersion in an exceptional heritage site.

German :

Für das Festival Théâtres de Bourbon findet im Hôtel de Rougé die Aufführung « Bérénice des quartiers » nach Racine statt. Diese Aufführung verspricht ein einzigartiges theatralisches Eintauchen in einen außergewöhnlichen Ort des Kulturerbes.

Italiano :

Per il Festival Théâtres de Bourbon, l’Hôtel de Rougé ospita lo spettacolo « Bérénice des quartiers » di Racine. Questo spettacolo promette un’immersione teatrale unica in un patrimonio eccezionale.

Espanol :

Con motivo del Festival Théâtres de Bourbon, el Hôtel de Rougé acoge el espectáculo « Bérénice des quartiers » de Racine. Esta representación promete una inmersión teatral única en un patrimonio excepcional.

L’événement Théâtres de Bourbon Bérénice des quartiers Moulins a été mis à jour le 2025-05-06 par Office du tourisme de Moulins & sa région