Théâtres de Bourbon Danton ou la mort du lion Hôtel de Rougé Moulins

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Début : Lundi 2025-08-11 20:30:00

fin : 2025-08-11

2025-08-11

Pour le Festival Théâtres de Bourbon, l’hôtel de Rougé accueille le spectacle « Danton » de Ménard. Cette représentation promet une immersion théâtrale unique dans un lieu patrimonial d’exception.

Hôtel de Rougé 38 rue de Paris

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes theatresdebourbon@yahoo.com

English :

For the Festival Théâtres de Bourbon, the Hôtel de Rougé hosts Ménard’s « Danton ». This performance promises a unique theatrical immersion in an exceptional heritage site.

German :

Für das Festival Théâtres de Bourbon wird im Hôtel de Rougé die Aufführung « Danton » von Ménard aufgeführt. Diese Aufführung verspricht ein einzigartiges theatralisches Eintauchen in einen außergewöhnlichen Ort des Kulturerbes.

Italiano :

Per il Festival Théâtres de Bourbon, l’Hôtel de Rougé ospita lo spettacolo « Danton » di Ménard. Questo spettacolo promette un’immersione teatrale unica in un patrimonio eccezionale.

Espanol :

Con motivo del Festival Théâtres de Bourbon, el Hôtel de Rougé acoge el espectáculo « Danton » de Ménard. Esta representación promete una inmersión teatral única en un patrimonio excepcional.

