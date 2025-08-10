Théâtres de Bourbon Mademoiselle Julie Hôtel de Rougé Moulins

Théâtres de Bourbon Mademoiselle Julie Hôtel de Rougé 38 rue de Paris Moulins Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Début : Dimanche 2025-08-10 20:30:00

fin : 2025-08-10

2025-08-10

Pour le Festival Théâtres de Bourbon, l’hôtel de Rougé accueille le spectacle « Mademoiselle Julie » de Strindberg. Cette représentation promet une immersion théâtrale unique dans un lieu patrimonial d’exception.

Hôtel de Rougé 38 rue de Paris

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes theatresdebourbon@yahoo.com

English :

For the Festival Théâtres de Bourbon, the Hôtel de Rougé welcomes Strindberg’s « Mademoiselle Julie ». This performance promises a unique theatrical immersion in an exceptional heritage site.

German :

Im Rahmen des Festivals Théâtres de Bourbon findet im Hôtel de Rougé die Aufführung von Strindbergs « Mademoiselle Julie » statt. Diese Aufführung verspricht ein einzigartiges Eintauchen in das Theater an einem außergewöhnlichen Ort des Kulturerbes.

Italiano :

Per il Festival Théâtres de Bourbon, l’Hôtel de Rougé ospita « Mademoiselle Julie » di Strindberg. Questo spettacolo promette un’immersione teatrale unica in un patrimonio eccezionale.

Espanol :

Con motivo del Festival Théâtres de Bourbon, el Hôtel de Rougé acoge « Mademoiselle Julie » de Strindberg. Esta representación promete una inmersión teatral única en un patrimonio excepcional.

