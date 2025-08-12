Théâtres de Bourbons Ondine Hôtel de Rougé Moulins

Théâtres de Bourbons Ondine Hôtel de Rougé Moulins mardi 12 août 2025.

Théâtres de Bourbons Ondine

Hôtel de Rougé 38 rue de Paris Moulins Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-08-12 20:30:00

fin : 2025-08-12

Date(s) :

2025-08-12

Pour le Festival Théâtres de Bourbon, l’hôtel de Rougé accueille le spectacle « Ondine » de Giraudoux. Cette représentation promet une immersion théâtrale unique dans un lieu patrimonial d’exception.

.

Hôtel de Rougé 38 rue de Paris Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes theatresdebourbon@yahoo.com

English :

For the Festival Théâtres de Bourbon, the Hôtel de Rougé welcomes Giraudoux’s « Ondine ». This performance promises a unique theatrical immersion in an exceptional heritage site.

German :

Für das Festival Théâtres de Bourbon wird im Hôtel de Rougé das Stück « Ondine » von Giraudoux aufgeführt. Diese Aufführung verspricht ein einzigartiges theatralisches Eintauchen in einen außergewöhnlichen Ort des Kulturerbes.

Italiano :

In occasione del Festival Théâtres de Bourbon, l’Hôtel de Rougé ospita l’opera di Giraudoux « Ondine ». Questo spettacolo promette un’immersione teatrale unica in un patrimonio eccezionale.

Espanol :

Con motivo del Festival Théâtres de Bourbon, el Hôtel de Rougé acoge la obra de Giraudoux « Ondine ». Esta representación promete una inmersión teatral única en un patrimonio excepcional.

L’événement Théâtres de Bourbons Ondine Moulins a été mis à jour le 2025-05-06 par Office du tourisme de Moulins & sa région