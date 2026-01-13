THÉÂTRES D’HIVERS Toulouse

THÉÂTRES D’HIVERS

Les Centres culturels, théâtres toulousains, MJC et autres partenaires vous proposent un festival pour découvrir les pépites du théâtre amateur !

Pour sa 28e édition le festival Théâtres d’Hivers met en lumière le théâtre amateur à travers une programmation de 23 spectacles dans 15 salles différentes. La programmation se veut originale et ouverte. De nombreux genres sont présentés, des textes d’auteurs et des créations. Découvrez des comédies enchantées, des comédies dramatiques et des comédies poétiques.

Pour découvrir toute la programmation et jeter un coup d’oeil sur les spectacles, n’hésitez pas à consulter le site internet du festival. Renseignements et réservations (fortement conseillées) auprès des salles du festival. .

Toulouse’s cultural centers, theaters, MJCs and other partners are offering a festival to discover the nuggets of amateur theater!

