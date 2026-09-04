Informations pratiques

Saint-Trojan-les-Bains

Théâtr’IO « C’est le bouquet »

Salle du Galion Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Comédie de Anne Smith, avec la collaboration de Monique Chaudron.

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Salle du Galion Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 30 accueil@saint-trojan-les-bains.fr

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English : Théâtr’IO « That’s the Cherry on Top »

A comedy by Anne Smith, in collaboration with Monique Chaudron.

L’événement Théâtr’IO « C’est le bouquet » Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes