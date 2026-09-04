Théâtr’IO « C’est le bouquet » Saint-Trojan-les-Bains
samedi 7 novembre 2026 · Saint-Trojan-les-Bains
Informations pratiques
Saint-Trojan-les-Bains
Théâtr’IO « C’est le bouquet »
Salle du Galion Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Comédie de Anne Smith, avec la collaboration de Monique Chaudron.
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Salle du Galion Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 30 accueil@saint-trojan-les-bains.fr
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English : Théâtr’IO « That’s the Cherry on Top »
A comedy by Anne Smith, in collaboration with Monique Chaudron.
L’événement Théâtr’IO « C’est le bouquet » Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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