THÉBAÏDE DES ARTS Saint-André 26 juillet 2025 19:00

Pyrénées-Orientales

THÉBAÏDE DES ARTS 10 Allée de la Liberté Saint-André Pyrénées-Orientales

Début : 2025-07-26 19:00:00

fin : 2025-07-26

Date(s) :

2025-07-26

Récital « De la Bohème à l’Andalousie » avec Diego Tosi (violon) & Émilie Benterfa (piano). Tarif 10 €

10 Allée de la Liberté

Saint-André 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

English :

From Bohemia to Andalusia » recital with Diego Tosi (violin) & Émilie Benterfa (piano). Price: 10 ?

German :

Liederabend « Von Böhmen bis Andalusien » mit Diego Tosi (Violine) & Émilie Benterfa (Klavier). Preis: 10 ?

Italiano :

Dalla Boemia all’Andalusia » con Diego Tosi (violino) ed Émilie Benterfa (pianoforte). Prezzo: 10 ?

Espanol :

Recital « De Bohemia a Andalucía » con Diego Tosi (violín) y Émilie Benterfa (piano). Precio: 10 ?

