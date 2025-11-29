Théléton Run&Bike, Marche/Trail/VTT Semblançay
Théléton Run&Bike, Marche/Trail/VTT Semblançay samedi 29 novembre 2025.
1 bis Avenue de la Source Semblançay Indre-et-Loire
Début : 2025-11-29 09:00:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Run&Bike, Marche/Trail/VTT au profit du Téléthon à partir de 9h sur le site de la Source avec le Club athlétique de la SKF.
1 bis Avenue de la Source Semblançay 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire clubathletiqueskf@gmail.com
English :
Run&Bike, Walk/Trail/Mountain Bike in aid of the Telethon from 9am on the Source site with the SKF Athletic Club.
German :
Run&Bike, Marche/Trail/VTT zugunsten des Telethon ab 9 Uhr auf dem Gelände der Source mit dem Club athlétique de la SKF.
Italiano :
Run&Bike, camminata/camminata/mountain bike a favore di Telethon a partire dalle 9 sul sito della Sorgente con il Club athlétique de la SKF.
Espanol :
Run&Bike, Caminata/Trail/Mountain Bike a beneficio del Teletón a partir de las 9h en el sitio de la Fuente con el Club atlético de la SKF.
