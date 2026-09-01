Informations pratiques

Valras-Plage

THELMA ET LOUISE LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE 2026-20027 DU PALAIS DE LA MER

17 boulevard du Command L’Herminier Valras-Plage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Thelma et Louise ouvrent la saison 2026-2027 au Palais de la Mer avec un concert entre jazz, soul et bossa-nova.

Pour lancer la nouvelle saison culturelle, le Palais de la Mer accueille Thelma et Louise , un duo complice formé de deux musiciennes réunies autour du piano et de la contrebasse.

Entre reprises et compositions, elles explorent avec liberté les univers du jazz, de la soul et de la bossa-nova, au fil de leurs envies et de leurs coups de cœur.

Cette soirée sera également l’occasion de dévoiler en exclusivité la programmation de la saison culturelle 2026-2027 et de partager ensemble ce nouveau rendez-vous culturel.

Gratuit Réservation obligatoire. .

17 boulevard du Command L’Herminier Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06 mairie@ville-valras-plage.fr

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English :

Thelma and Louise will kick off the 2026–2027 season at the Palais de la Mer with a concert blending jazz, soul, and bossa nova.

L’événement THELMA ET LOUISE LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE 2026-20027 DU PALAIS DE LA MER Valras-Plage a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34